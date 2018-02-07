وزير الخارجية يلتقي بالشركات الإيطالية بروما



الخرطوم في 7-1-2018م (سونا) -



التقى وزير الخارجية، البروفيسور إبراهيم غندور، صباح اليوم، بالعاصمة الإيطالية روما، بالشركات الإيطالية واتحاد أصحاب الصناعات الإيطالي.و

قدم السيد الوزير شرحا وافيا للتطورات السياسية والاقتصادية بالبلاد، معددا الموارد الضخمة التي يزخر بها السودان والمزايا التفضيلية للاستثمار، مشيرا إلى أن الاستثمار في السودان يعني دخول الأسواق الإقليمية. و

تطرق السيد الوزير للتطورات الإيجابية عقب رفع العقوبات الأمريكية عن السودان، موضحا أن كافة العقبات التي كانت تعترض تطوير العلاقات الاقتصادية مع الدول الصديقة وتحد من استغلال الموارد الضخمة التي يزخر بها السودان عبر الاستثمارات الأجنبية قد زالت. وأشار سيادته إلى أن البلاد شهدت إقبالا كبيرا من العديد من الشركات العالمية بعد رفع العقوبات، مشيرا للتطور الاقتصادي المهم في علاقات السودان الاقتصادية مع عدد من الدول الصديقة.

وأجاب سيادته على العديد من استفسارات ممثلي الشركات الإيطالية التي تعمل في مختلف المجالات مثل الاتصالات والطاقة والإنشاءات والصناعات التحويلية والقطاع الزراعي بالإضافة إلى اسئلة ممثلي اتحاد البنوك والقطاع المصرفي .

الجدير بالذكر أن عددا من هذه الشركات شاركت في معرض الخرطوم الدولي، ووصفت مشاركتها بالناجحة والمثمرة. وأبرز الشركات التي حضرت اللقاء شركة ( ايني ) عملاق صناعة البترول الإيطالية وغيرها من الشركات التي تعمل في أكثر من 80 دولة في العالم.

ودعا السيد الوزير في ختام اللقاء الشركات الإيطالية لزيارة السودان والوقوف على التطورات وبيئة ومناخ الاستثمار والمشاريع المطروحة في مختلف المجالات.