والي النيل الأزرق يستقبل وفد برنامج تسويق الثروة الحيوانية



الدمازين 7-2-2018م ( سونا ) - استقبل الأستاذ حسين يس حمد والي ولاية النيل الأزرق بمكتبه اليوم الوفد المشترك لبرنامج تسويق الثروة الحيوانية والقدرة على الصمود الذي يموله الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد).



و يقود الوفد المستر جيفري، يرافقه الدكتور نادر يوسف حمدان مدير البرنامج على المستوى الاتحادي والدكتور طارق عبد الله أحمد المدير القطري لمنظمة إيفاد وممثلين لوزارات المالية والزراعة والثروة الحيوانية على المستوى الاتحادي .



و حضر اللقاء الأستاذ كمال الدين خلف الله وزير الزراعة والثروة الحيوانية والغابات ومدير وممثلو البرنامج بالولاية .



تناول اللقاء مجمل القضايا المتعلقة بأهداف برنامج تسويق الثروة الحيوانية والقدرة على الصمود بالولاية إلى جانب الترتيبات التي تمت في إطار إنفاذ البرنامج والشرائح المستهدفة .



وأشاد الوالي بالبرنامج وإسهامه في تعزيز السلام والاستقرار عبر تأمين سبل كسب العيش للمجتمعات المستهدفة إلى جانب الاستفادة من الموارد الطبيعية والفرص الاستثمارية التي تزخر بها الولاية .



ووجه الوالي بالعمل على دعم برامج التوعية والتثقيف في مجال تحسين الصادر من منتجات المشروع ، مشيداً بمستوى الشراكة بين وزارة الثروة الحيوانية على المستوى الاتحادي ومنظمة إيفاد وبأهمية العمل في سبيل تعميم تجربة المشروع على محليتي الروصيرص وود الماحي والمحليات الأخرى،



و اكد سيادته التزام حكومته توفير الإمكانيات دعماً للجهود الرامية لإنجاح المشروع بالولاية .



أكد وزير الزراعة جاهزية الوزارة لتوفير الظروف الملائمة لإنجاح المشروع بالمحليات المستهدفة .



قدم الوفد تنويراً حول الاستعدادات على صعيد التدريب للكوادر العاملة والمجتمعات المستهدفة بالمشروع بمحليتي الدمازين والتضامن ، و أن البرنامج يهدف لدعم الشرائح عامة وشريحة المرأة على وجه الخصوص من خلال مشروعات الاستثمار في مجال منتجات الثروة الحيوانية ومشروعات حماية وتطوير الموارد الطبيعية بالولاية .