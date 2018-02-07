شمال دارفور تعلن عن وصول كميات مقدرة من السلع الغذائية لتوزيعها عبر مراكز البيع المخفض

الفاشر 7-2-2018 (سونا) - بحث الدكتور محمد يحيى حامد وزير المالية والاقتصاد بشمال دارفور مع اتحاد أصحاب العمل والغرفة التجارية السبل الكفيلة بتوفير السلع الضرورية ضمن خطة الولاية الرامية إلى خفض أسعار السلع وتخفيف أعباء المعيشة.



وأعلن الوزير أن وزارته قطعت شوطا كبيرا في مجال توفير السلع الضرورية وذلك بالتنسيق مع وزارة الصناعة الاتحادية، وأن هنالك كميات مقدرة من السلع ستصل الولاية في الأيام القادمة لتباع بأسعار مخفضة عبر المراكز المخصصة لذلك بجميع أنحاء الولاية .



وكان وزير المالية قد استمع خلال الاجتماع إلى العديد من الآراء والخطط التي قدمها اتحاد أصحاب العمل والغرفة التجارية والتي من شأنها المساهمة في توفير وانسياب سلعتي السكر والدقيق من المصانع إلى حاضرة الولاية.

