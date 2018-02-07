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أخبار محلية - سياسية

والي شمال دارفور يطلع على مجمل الأوضاع بمحلية كرنوي ويوجه المحلية بالمضي في معالجة قضايا معاش الناس

التاريخ : 07-02-2018 - 06:30:00 مساءً
الفاشر في 7-2-2018م (سونا) - اطلع والي ولاية شمال دارفور عبد الواحد يوسف معتمد محلية كرنوى العميد شرطة حقوقي صالح يحيى أبكر، على مجمل الأوضاع بالمحلية وعلى رأسها قضية معاش الناس و السبل الكفيلة بمعالجة الآثار الناتجة عن التدابير الاقتصادية الأخيرة وكيفية دعم الشرائح الفقيرة والمحتاجين و دعم مشاريع العودة الطوعية بالمحلية.

وقال المعتمد في تصريحات صحفية عقب اللقاء إنه بحث مع الوالي الترتيبات الجارية بالمحلية لانطلاقة العمل بكلية كرنوى التقنية خلال الأيام القادمة وكيفية توفير الكوادر البشرية للكلي

وأضاف أنه قدم تنويرا مفصلا للوالي عن سير العمل في تنفيذ مشروعات الخدمات والتنمية بالمحلية وخطة المحلية لدعم مناطق العودة الطوعية ، و اكد أن المحلية شرعت في فتح مراكز للبيع المخفض للمواطنين

ووجه الوالي معتمد كرنوي بالاهتمام بمعاش الناس ودعم السلع الاستهلاكية للمواطنين وفتح مراكز البيع المخفض بالمحلية بجانب الاهتمام بالشرائح الضعيفة.

و اكد اهتمام حكومة الولاية بقضايا التنمية بالمحلية و دعم كلية كرنوى التقنية حتى تضطلع بدورها كاملاً تجاه مجتمع المحلية والولاية بصفة عامة .
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