إدارة معلومات الطاقة: ارتفاع مخزونات النفط الخام والبنزين في أمريكا



واشنطن 07-02-2018م (رويترز) - قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي، بينما صعدت أيضا مخزونات البنزين ونواتج التقطير مع زيادة مصافي التكرير الانتاج.



وارتفعت مخزونات النفط الخام 1.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني من فبراير، في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى زيادة قدرها 3.2 مليون برميل.



وقالت الإدارة إن مخزونات النفط الخام في مركز تسليم العقود الآجلة في كاشينج بأوكلاهوما انخفضت 711 ألف برميل.



وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن استهلاك المصافي من النفط الخام زاد 784 ألف برميل يوميا، وارتفعت معدلات تشغيل المصافي 4.4 نقطة مئوية.



وزادت مخزونات البنزين 3.4 مليون برميل، مقابل توقعات محللين في استطلاع لرويترز بارتفاع قدره 459 ألف برميل.



وقفزت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 3.9 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 1.4 مليون برميل.



وتراجع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي 60 ألف برميل يوميا.



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