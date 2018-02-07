غرفة متابعة المحتوى بوزارة الإعلام تبحث كيفية متابعة الأحداث التي تمر بالبلاد

الخرطوم 7 - 2 - 2018 م ( سونا ) - بحثت غرفة متابعة المحتوى بوزارة الاعلام اليوم برئاسة وزير الاعلام الدكتور أحمد بلال عثمان كيفية متابعة الاحداث التي تمر بالبلاد والحد منها خاصة اثارة الاشاعات حول السياسات الاقتصادية والمالية الآن.



وقال وزير الاعلام في تصريحات صحفية عقب اللقاء إن المجتمعين امنوا على سلامة الاجراءات الاقتصادية الجارية، مؤكدين انها سوف تؤدي حتما الى معالجة القضايا الاقتصادية بشكل جذري وعلمي فضلا عن محاربة الاشاعات الضارة التي تستمد قوتها من بعض الجهات الخارجية و بعض الجهات المخابراتية وايضا وجود عملات مزيفة ساعدت في الدخول في المضاربات المالية.



و اكد بلال انها "اصبحت الآن تحت السيطرة"، لافتا الى أن سعر الدولار سيتوالى في الانخفاض، مشيرا الى ان الغرفة ستعمل على ايصال المعلومة الحقيقية للشعب



و دعى جماهير الشعب السوداني الى توخي الحذر وعدم التعامل مع الوسائط التي تنقل الاشاعة وتزرع الهلع والفزع في البلاد.



وجزم بلال بأن الاقتصاد السوداني بخير وسيتحسن كل يوم الى الاحسن، لافتا الى ان هناك الكثير من البشريات والايجابيات التي سوف تتنزل على البلاد.



وقال "سنضطلع بدورنا الاعلامي بإيصال الحقيقة الكاملة و المجردة للناس اولا بأول حتى لا يكونوا فريسة للاشاعات الضارة بأن الاقتصاد سينهار".



واضاف كل ذلك نوع من ضروب المعارضة التي تبني عليها انهيار النظام وهذا غير صحيح. وقال "رأس الخيط الآن معلوم وسوف نكشف الحقائق قريبا"



اما فيما يتعلق بضبط الوسائط الاعلامية فقال الوزير "لدينا اعلام حر والاعلام الالكتروني احد المنافذ التي للا يوجد عليها رقابة قانونية ولكن السيطرة عليها تكون بالحقائق"، مبينا ان وزارة الاعلام كتيبتها اللالكترونية ستتحرك بالحقائق المجردة وبالتالي سوف تدحض كل تلك الاشاعات.