بتشريف رئيس الجمهورية ولاية البحر الأحمر تحتفل بختام فعاليات مهرجان البحر الأحمر للسياحة والتسوق في نسخته الحادية عشر

بورتسودان 7/2 موفد (سونا) - احتفلت ولاية البحر الأحمر مساء اليوم باستاد بورتسودان بختام فعاليات مهرجان البحر الأحمر للسياحة والتسوق في نسختة الحادية عشر بحضور رئيس الجمهورية عمر البشير والسيد والي ولاية البحر الأحمر وعدد من السادة الوزراء الاتحاديين وأعضاء السلك الدبلوماسي وولاة الولايات.



وقدم أوبريت ختام المهرحان بعنوان "أوربريت صوت الحق" في لوحة ثقافية وفنية وسياحية عكست ثقافة السودان وتضامنه مع قضية القدس، كما قدم طلاب الولاية لوحة رياضية وعروض فنية ورياضية وغنائية.





وأكد السيد محمد أبو زيد وزير السياحة نجاح المهرجان والذي حقق فوائد اقتصادية من شأنها الإسهام في دفع عجلة التمنية الاقتصاية بالبلاد.



وأشاد بالقرارات التي أصدرها رئيس الجمهورية بتسهيل حرية حركة السياح ومنحهم التأشيرات اللازمة ، وقال إن السياحة ستشهد في الفترة نقلة نوعية في ظل هذه القرارات الرئاسية، و قال أن منطقة سواكن ستصبح منطقة سياحية جاذبة.



ودعا لدعم البنيات التحتية لتعزيزالسياحة بالبلاد.



و خاطب السيد صالح صلاح صالح وزير البئية والسياحة بولاية البحر الأحمر الحتفال حيث تناول الإنجازات التي حققها المهرجان و اشار إلى أن السياحة أصبحت مورداً داعماً للاقتصاد الوطني.



وقال إن المهرجان فرصة للترويج السياحة والتسوق، و اعلن أن عددا من ولايات السودان اتفقت خلال ملتقى عقدته بولاية البحر الأحمر على تطوير السياحة كل في منطقته.



من جانبه اكد المهندس عبد الرحمن الأمين ممثل مجموعة جياد الصناعية إن الشركة حريصة على ان تكون الشراكة مع ولاية البحر الأحمر أنموذجا، و أن شركة جياد ستعمل مع حكومة الولاية لجعل مشروع مياه النيل لمدينة بورتسودان واقعا في القريب العاجل.

