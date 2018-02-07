رئيس الأركان المشتركة يلتقي بهيئة مهرجان البركل للسياحة والاستثمار

الخرطوم في 7/2 (سونا) - استقبل الفريق أول مهندس ركن عماد الدين مصطفى عدوي رئيس الأركان المشتركة بمكتبه صباح اليوم وفد هيئة مهرجان البركل للسياحة و الاستثمار برئاسة أمينها العام الدكتور عبد الرحمن أحمد الخضر.







وخلال اللقاء ثمن رئيس الأركان المشتركة الأدوار التي تضطلع بها هيئة مهرجان البركل للسياحة والاستثمار في النهوض بهذا المجال الواعد في السودان في إطار دور الثقافة والسياحة الاستراتيجي في تحقيق الاستقرار والتنمية، مشيرا لإدارك القوات المسلحة وفهمها العميق لضرورة تمتين ارتباطها بكافة قوى المجتمع والدولة.



من جانبه عبر د. عبد الرحمن أحمد الخضر الأمين العام لهيئة مهرجان البركل للسياحة و الاستثمار عن امتنان الهيئة وفعاليات الولاية الشمالية الرسمية والشعبية للقوات المسلحة لمساهمتها في إنجاح الموسم الرابع للمهرجان مطلع هذا العام



وضم وفد الهيئة إلى جانب الأمين العام، الفريق شرطة عبد الرحمن حسن والأستاذ عمر شلبي.



