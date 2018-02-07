السودان ينال عضوية اللجنة المشتركة لمكافحة الجفاف في الساحل (السلس )

الخرطوم في 7/2 (سونا) وافق رؤساء دول وحكومات اللجنة المشتركة لمكافحة الجفاف في الساحل (السلس) في قمتهم الثامنة عشرة المنعقدة في مدينة نيامي ،النيجر ، بالإجماع على قبول عضوية السودان ليصبح العضو الرابع عشر بالمنظمة التي تستضيف بوركينافاسو أمانتها العامة.



قدم عدد من الرؤساء على رأسهم التشادي إدريس دبي والمالي بوبكر كيتا والنيجري يوسوفو محمد شهادات مهمة عن أهمية قبول عضوية السودان، وأشاروا بوجه خاص إلى التطور الملحوظ للسودان في مجالات الزراعة المروية والمطرية وحصاد المياه والأمن الغذائي



جدير بالذكر أن منظمة السلس تضم في عضويتها كل من السنغال ، غامبيا ،الرأس الأخضر ،غينيا كوناكري ،غينيا بيساو ، مالي ، النيجر، تشاد، ساحل العاج ، بنين، توجو، بوركينافاسو وموريتانيا .

