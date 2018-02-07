الساعة الآن اليوم آخر تحديث 11:57:00 PM

أخبار محلية - سياسية

السودان ينال عضوية اللجنة المشتركة لمكافحة الجفاف في الساحل (السلس )

التاريخ : 07-02-2018 - 09:38:00 مساءً
الخرطوم في 7/2 (سونا) وافق رؤساء دول وحكومات اللجنة المشتركة لمكافحة الجفاف في الساحل (السلس) في قمتهم الثامنة عشرة المنعقدة في مدينة نيامي ،النيجر ، بالإجماع على قبول عضوية السودان ليصبح العضو الرابع عشر بالمنظمة التي تستضيف بوركينافاسو أمانتها العامة.

قدم عدد من الرؤساء على رأسهم التشادي إدريس دبي والمالي بوبكر كيتا والنيجري يوسوفو محمد شهادات مهمة عن أهمية قبول عضوية السودان، وأشاروا بوجه خاص إلى التطور الملحوظ للسودان في مجالات الزراعة المروية والمطرية وحصاد المياه والأمن الغذائي

جدير بالذكر أن منظمة السلس تضم في عضويتها كل من السنغال ، غامبيا ،الرأس الأخضر ،غينيا كوناكري ،غينيا بيساو ، مالي ، النيجر، تشاد، ساحل العاج ، بنين، توجو، بوركينافاسو وموريتانيا .
ساهم في تحسين الموقع!

شاركنا برأيك لنقدم لك أفضل خدمة!

ما تقييمك للشكل العام للموقع؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
ما رأيك في تصنيف العناصر وطريقة الوصول للأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
مستوى جودة الأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
إذا كان لديك أي ملحوظات رجاء اكتبها في الصندوق التالي :


شكراً لك! أنت رائع! انتظر قليلا ريثما يتم إرسال البيانات.

حقوق الطبع محفوظة لوكالة السودان للأنباء