وكيل وزارة الخارجية يستقبل مدير مركز الدراسات السياسية والدبلوماسية البريطاني

الخرطوم في 7/2 (سونا)

استقبل السيد السفير عبد الغني النعيم عوض الكريم، وكيل وزارة الخارجية ، بمكتبه اليوم مدير مركز الدراسات السياسية والدبلوماسية البريطاني الدكتور جون هيميري، ومرافقه السفير أندي، في ختام الدورتين التدريبيتين والتين شملتا عددا من السفراء والدبلوماسيين بوزارة الخارجية وممثلين لوزارات المالية والتخطيط الاقتصادي، التجارة، الاستثمار وبنك السودان المركزي في مجالات العمل الدبلوماسي ودبلوماسية الاقتصاد والتجارة والاستثمار.

وقد جاءت هذه الدورات كإحدى نتائج الحوار السوداني البريطاني الذي انعقد أواخر العام الماضي بلندن.

واستعرض الوكيل مع ضيفه البريطاني سبل تطوير وسائل التدريب بالوزارة عبر الدخول في شراكة بناءة مع المعهد الذي يتخذ من لندن مقراً له، واتفقا على أن يقدم المركز مقترح برامج تدريبية تلبي متطلبات العمل الخارجي خلال الفترة القادمة.

