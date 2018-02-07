البشير يؤكد دعم الحكومة للمشاريع التنموية والخدمية بولاية البحر الاحمر

بورتسودان -2-2018م (موفد سونا) اكد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير دعم الحكومة لكافة المشاريع التنموية والخدمية بولاية البحر الاحمر مشيرا الي ان ما تحقق من انجازات في شتي ضروب التنمية هو ثمرة للسلام الذي تحقق باتفاقية شرق السودان

واشاد البشير لدي مخاطبتة مساء اليوم باستاد مدينة بورتسودان ختام فعاليات مهرجان البحر الاحمر للسياحة والتسوق في نسختة الـ 11 اشاد بتفاعل انسان الشرق مع اهداف مهرجانات السياحة والتسوق التي درجت الولاية علي اقامتها كل عام

واشار البشير الي المقومات التي تذخر بها البلاد مما يجعل قطاع السياحة رافدا للاقتصاد الوطني

وقال ان الدولة تسعي لتطوير ميناء بورتسودان بما يمكنة من استقبال حركة الصادر والوارد وكل دول الحوار المستفيدة من الميناء وارف بالقول نريد جعل الميناء شنغهاي افريقيا مجددا التاكيد بان لا تشريد للعاملين .

واشار الي بدء العمل في ميناء سواكن لتكون معلما سياحيا بارزا وقبلة السياح

وفيما يتعلق بمشروع مياة بورتسودان قال حسمنا امرنا باحضار المياة من العبيدية الي بورتسودان وتمت اجازة المقترح وسيتم توفير التمويل اللازم للمشروع .

الجدير بالذكر ان السيد رئيس الجمهورية اقد استهل زيارته اليوم لولاية البحر الأحمر وسط استقبالات جماهيرية بافتتاح عدد من المشروعات الحدمية والتنموية .

