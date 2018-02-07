والي البحر الاحمر يؤكد بان ولايته تشهد استقراراً سياسيا

بورتسودان 7-2-2018م (موفد سونا) أكد علي أحمد حامد والي البحر الاحمر ان ولايته تشهد استقراراً سياسيا في ظل الحوار الوطني الذي يمثل أهم محطة في تاريخ السودان الحديث باعتباره الخيار الأمثل للقوي السياسية للحفاظ على أمن وأستقرار السودان والابقاء عليه موحداً .

وقال لدى مخاطبته مساء اليوم باستاد مدينة بورتسودان ختام فعاليات مهرجان البحر الاحمر للسياحة والتسوق في نسختة الـ11

ان ولاية البحر الاحمر نفذت البرنامج الانتخابي في كافة المجالات مشيرا الي انه تم صرف 200 مليون جنيه في مجال التعليم في ثلاثة اعوام وصرف 193 مليون جنيه في مجال الصحة ، كما نفذت عدد من المشاريع في مجال الكهرباء تقدر بتكلفة 79 مليون يورو واضاف قائلا ان مشكلة الكهرباء بولاية البحر الأخمر ستنتهي في يونيو القادم .

وامتدح والي البحر الاحمرالدور الايجابي الذي يعود للسودان بصفة عامة ولولاية البحر الاحمر بصفة خاصة من مهرجانات السياحة مبينا انها تعود بفوائد استثمارية وتسهم في تقوية الدبلوماسية الشعبية ، مشيرا الي مشاركة لمملكة العربية السعودية ودولة اثيوبيا وعدد من الدول الصديقة والشقيقة في المهرجان .

والي البحر الاحمر قال ، إن فكرة إعادة بناء مدينة سواكن شغلت الرأي العام بعد زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأخيرة للبلاد، مؤكدا عزم الولاية على إعادة الإرث التأريخي لمدينة سواكن، مشيرًا إلى أنها كانت منذ القدم مدينة تاريخية زاخرة بالإرث السوداني القديم .

لافتا الانتباه إلى أن هنالك ترتيبات مع تركيا في شكل البناء المتوقع للمدينة والتشغيل الاقتصادي للشباب السوداني مع المحافظة على الإرث التأريخي للمدينة، ودعا والي ولاية البحر الأحمر الشباب للمساهمة في بناء المدينة التأريخية بواجهة سياحية جديدة تلبي كافة متطلبات السائح الداخلي والخارجي .

الجدير بالذكر ان والي البحر الاحمر قد اكد خلال حديثه ان الجمارك بولاية البحر الاحمر تجاوزت الربط المقرر لها بنسبة 13% .

