زراعة مليون شتله مثمرة بأم القرى و 300 فدان بامية للصادر بالجزيرة



مدني 8-2-2018م (سونا) - وقف الدكتور سيف الدين حسن عبود وزير الزراعة والثروة الحيوانية والموارد الطبيعية بولاية الجزيرة والأستاذ عبد الماجد عمر يوسف معتمد محلية أم القرى صباح اليوم بقرية الجدوراب بمحلية ام القرى علي الشتول المثمرة التي تم غرسها في بعض المنازل .

وأشاد الوزير بالنجاحات الكبيرة التي حققتها الأسر بالإستفادة من القيمة الغذائية والإقتصادية للشتول المثمرة بتحسين الوضع المعيشي للأسر كما قام الوزير بتوزيع جملة من الشتول المثمرة للطلاب والطالبات وتحفيز الأسر الناجحة في مجال الأشجار المثمرة .

علي صعيد آخر وقف الوزير بمشروع المهندسين الزراعيين بأم القرى علي سير نمو محصول البامية الملساء الهندية المزروعة في مساحة 300 فدان بغرض الصادر كما دعا سيادته لضرورة الدخول في مشاريع تسمين العجول التي تعود بالفائدة الكبيرة للمواطنين ..

س ص/ع و