إعفاء محافظ المركزي التونسي من منصبه

تونس 8-2-2018م( روكالات )- جرى في تونس اليوم تعيين الخبير الاقتصادي مروان العباسي حاكما للبنك المركزي بدلا من الشاذلي العياري.

وأفادت مراسلة RT في تونس، سناء محيمدي، اليوم الأربعاء بأن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد قرر تفعيل إجراءات إعفاء محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري من مهامه.

وذكرت وسائل إعلام أنه عملا بأحكام الفصل 78 من الدستور قدم الشاهد مقترحا إلى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي يتعلق بإعفاء العياري من مهامه على رأس البنك المركزي التونسي، واقترح تعيين مروان العباسي خلفا له.

من جهته، أورد موقع "المصدر" التونسي أنه تقرر تفعيل إجراءات إعفاء العياري وتعيين العباسي عوضا عنه.

وجاءت إقالة العياري أثر مصادقة البرلمان الأوروبي صباح يوم الأربعاء على تصنيف تونس ضمن الدول المعرضة بقوة لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

يشار هنا إلى أن رئيس المركزي التونسي الجديد، مروان العباسي، هو خبير لدى البنك الدولي، وحاصل على درجة دكتوراه في علوم الاقتصاد من جامعة باريس الأولى، ودرجة الماجستير في الرياضيات الاقتصادية والاقتصاد المتري من جامعة باريس الثانية، ودرجة الماجستير في الاقتصاد الزراعي من جامعة باريس الأولى.

كما حصل على عدد من الإجازات في علوم الاقتصاد، وعين سنة 2007 أستاذا بجامعة قرطاج، كما درس للعديد من طلاب ماجستير إدارة الأعمال MBA وبرامج التنفيذيين.

