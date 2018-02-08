نافذة لتوزيع الغاز والمنتجات الحيوانية للعاملين بمحلية مدني

مدني 8-2-2018م (سونا)- دشن اللواء الركن النعيم خضر مرسال معتمد محلية ود مدني الكبري صباح اليوم برئاسة المحلية نافذة البيع المباشر للغاز وذلك بالتنسيق بين المحلية وإدارة البترول بالولاية وفرعية نقابة العاملين بالمحلية .

وأعلن المعتمد أن النافذة ستعمل علي مدار الأسبوع لتوفير الغاز من مختلف الشركات بسعر التكلفة والبالغة 180 جنيه فقط مشيداً بفرعية نقابة العاملين ومبادرتها الهادفة لتخفيف أعباء المعيشة عن العاملين بجانب إستمرار وجبة الفطور المجانية والترحيل ونافذة الخضروات والمنتجات الحيوانية من ألبان وبيض وأسماك .

س ص

