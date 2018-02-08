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إجتماع تمهيدى لوحدة الطوارئ بالجهاز المركزي للإحصاء

التاريخ : 08-02-2018 - 12:26:00 مساءً
الخرطوم 8 - 2 - 2018 م ( سونا ) - إبتدرت وحدة الطوارئ بالجهاز المركزي للإحصاء إجتماعها التمهيدي الأول أمس بالجهاز المركزي للإحصاء برئاسة مدير الجهاز المركزي للإحصاء بالإنابة العالم عبد الغني ،الذي قال إن الإجتماع ناقش مهام الوحدة في مجال التخطيط والتنسيق والمتابعة لبيانات الطوارئ والكوارث بغرض تحليلها والتنبؤ بها ودرء المخاطر بتقديم البيانات والمعلومات لمتخذي القرار للتدخل عند الحاجة .
وشدد الأجتماع على ضم شركاء النظام الإحصائي وعدد من ممثلي الوزارات بالدولة لدعم وتطوير الوحدة بالخبرات المتراكمة من شركاء النظام الإحصائي بالدولة .
الجدير بالذكر إن وحدة الطوارئ هي إحدى مخرجات النظام الإحصائي الحديث وهي منشأة في مختلف الأجهزة الوطنية في العالم .
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