مؤشر الخرطوم للأوراق المالية يغلق مرتفعا عند 4616.537 نقطة

الخرطوم 8-2-2018م(سونا)-أغلق مؤشر سوق الخرطوم للأوراق المالية اليوم مرتقعاً عند 4616.537 نقطة .

ومقارنه بتداول اليوم مع أمس فقد شهد هذا اليوم انخفاض حجم التداول من 52.698.916 إلي 14.896.618 جنيه بنسبة إنخفاض بلغت 71.7 % ، وإرتفع عدد الأوراق المالية المتداولة من 414.998 إلى 2.998.503 ورقة بنسبة إرتفاع بلغت 622.5 % وارتفاع عدد الصفقات المنفذة من 73 صفقة إلي 132 صفقة بنسبة إرتفاع بلغت 80.8% .

وشهدت حركة الاسعار في قطاع البنوك إرتفاع سعر بنك التضامن الاسلامي من 2.83 إلي 2.97 جنيه. وفي قطاع التامين إستقر سعر سهم شركة النيلين للتأمين المحدودة عند 0.78 قرش.وفي قطاع الإتصالات والوسائط إستقر سعر سهم محموعة سوداتل للإتصالات المحدودة عند 4.72 جنيه. وفي قطاع الشهادات الإستثمارية إرتفع سعر إصدارة واحدة إستقرار سعر 5 إصدارات وإنخفاض سعر 6 إصدارات وذلك من جملة 12 إصدارة تم تداولها اليوم.

