ملتقي للمنتجين الزراعيين بمحلية أبوجبيهة بجنوب كردفان

أبوجبيهة 8-2-2018م (سونا) - نظمت وزارة الزراعة والموارد الطبيعية بولاية جنوب كردفان ملتقي للمنتجين الزراعيين للقطاعين المطري والبستاني بمحلية أبوجبيهة في إطار نقل مهام الوزارة وادارتها المتخصصة إنفاذا لموجهات الدولة بالنزول لمواقع الإنتاج في ظل الوضع الإقتصادي الراهن .

وقال الاستاذ علي أحمد دقاش وزير الزراعة في تصريحات صحفية عقب اللقاء إنه جاء بغرض تقييم الأداء الزراعي للموسم الماضي والإستعداد المبكر للموسم القادم والبحث عن الحلول الآنية لفك الضائقة الإقتصادية الراهنة إنفاذا للشعار الذي رفعته الوزارة في هذه الجولة (توفير الغذاء مسئوليتنا) .

وإضاف إن الوزارة تعول كثيرا علي أبوجبيهة لتحقيق هذا الشعار بإعتبار أن بها أكثر من مليون فدان مخطط وأنها تساهم فيما يقارب بثلث إنتاج الولاية من الحبوب إضافة إلي المنتجات البستانية خاصة المانجو بجانب أنها من المصادر الأساسية بالسودان للصمغ العربي .

وأشار إلي أن الملتقي خرج بحلول ومعالجات للمشكلات التي تواجه عمليات الزراعة بالمحلية تتولي بعضها الوزارة والبعض الآخر سيتم رفعه للجهات العليا للدولة لتضمينه في السياسات العامة من أجل زيادة الإنتاج والإنتاجية .

وأعلن عن إكتمال تخريط موارد الولاية في إطلس زراعي موحد ووضع الخطط التفصيلية للإستفادة منها في الإستثمارات الزراعية بالولاية.

وفي ذات المنحى أكد معتمد محلية أبوجبيهة قادم بابكر على أن إستقرار الأوضاع الأمنية ساهم في نجاح الموسم المنصرم وتحقيق إنتاجية جيدة من الذرة والسمسم والصمغ العربي .

وقال إن قنطار الصمغ فاق الـ (3) ألاف جنيه وأن قنطار السمسم قارب الـ(2800) جنيه وأن جوال الذرة وصل إلى (550) جنيها واصفا تلك الأسعار بالمجزية.

فيما عدد غريق كمبال أحد كبار المزارعين بالمنطقة والولاية المشكلات التي تواجه الزراعة والمتمثلة في الطرق الزراعية ونقص التمويل وتأخيره وتأمين الموسم مبينا إن المحلية تعتبر من أكبر المحليات إنتاجا للمحاصيل الزراعية والبستانية والغابية.

وأشار إلي أن المحلية واعدة بزراعة عباد الشمس والقوار التي يمكن أن تلعب دورا كبيرا في محصولات الصادر ودعم الإقتصاد القومي.

س ص/ع و