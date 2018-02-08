سلطات مطار الخرطوم تضبط تهريب سبائك ذهبية

الخرطوم 8-2-2018م (سونا) - تمكنت سلطات أمن الطيران بشركة مطار الخرطوم في العاشرة من صباح اليوم إحباط محاولة تهريب سبائك ذهبية تقدر بواحد كيلو ومائة وأربعين جرام وثلاثه حبات مخبأة بطريقة غريبة داخل جسم راكب علي طائرة الخطوط الجوية المتجهة الي أديس ابابا مثبته بأعضائه التناسلية أثناء .التفتيش الشخصي في غرفة السلامة، حيث تنبه ضابط الامن بحاسته الامنية الي إرتباك الراكب



وأفاد العقيد عاطف علي مدير الادارة بالشركة إن هذه الضبطية لم تكن الأولي من نوعها وستظل الادارة العين الساهرة لحماية البلاد وضبط المتلاعبين باقتصاد الوطن .

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