رئيس الجمهورية يدشن النفرة الكبرى لمشروعات ديوان الزكاة للدعم الإجتماعي ببورتسودان

بورتسودان 8 - 2- 2018 م (سونا ) - دشن المشير عمر البشير رئيس الجمهورية صباح اليوم ببورتسودان النفرة الكبري لمشروعات ديوان الزكاة للدعم الإجتماعي والتي شملت مشروعات جماعية وفردية ، قوارب الصيد ، مزارع بستانية، ومشروعات العمل الدعوي، أسر الشهداء، مسرحي الدفاع الشعبي،، المشروعات الخدمية، ومعينات المعاقين بتكلفة مالية بلغت {520 }مليون جنيه .

وأوضح والي البحر الأحمر الاستاذ علي أحمد حامد، لدي مخاطبته النفرة أن التطور الكبير للعمل الزكوي بالولاية إرتفع إلى أكثر من {80}مليون جنيه خلال الثلاث سنوات الماضية، معددا المشروعات المنفذة بالولاية في مجال التأمين الصحي، والدعم المباشر، بالإضافة إلى التدخلات المجتمعية للحد من الفقر، مشيدا بالدعم الفاعل لديوان الزكاة في مجال التنمية الإجتماعية بالبحر الاحمر .

من جانبه أشار الأمين العام لديوان الزكاة الأستاذ محمد عبد الرازق إلى تحسن أداء الديوان للعام 2017 م وخطة العمل للعام 2018 م وجهود الديوان للتطوير المستمر من خلال إستراتيجية حسن المعاملة وسرعة الإجراءات لتحقيق الجودة والتميز قي إطار برنامج إصلاح الدولة.

من جانبها استعرضت وزيرة الشؤون الاجتماعية والثقافة والاعلام د . فاطمة مصطفي الخليفة بالولاية التطور الكبير في مشروعات الدعم الإجتماعي في ظل تطور حصيلة الزكاة بالولاية، مشيرة إلي الدعم الإستراتيجي من جانب ديوان الزكاة بتقديم المشروعات الإنتاجية، والحرفية، والتجارية، وخدمات التأمين الصحي بالولاية ، والتي بلغ حجم المستفيدين منها أكثر من {12}ألف أسرة بتكلفة مالية بلغت {25}مليون جنيه.

إلي ذلك دشن رئيس الجمهورية مشروع السلة الغذائية التي يقدمها الديوان لعدد الف أسرة من الشرائح الضعيفة بالبحر الأحمر بتكلفة مالية بلغت عشرة مليون جنيه وذلك في إطار الإهتمام بمعاش الناس .

