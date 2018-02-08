إسرائيل تعلن تعيين سفير جديد بالأردن

أبوظبي 8-2-2018م (سكاي نيوز عربية ) -أعلنت إسرائيل، الخميس، تعيين سفير جديد بالأردن، بعد أشهر من التوتر ببين البلدين، فيما أشار مسؤول رسمي أردني إلى عدم تسلم أي محررات رسمية بعد من الطرف الإسرائيلي بهذا الصدد.

وذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان أن أمير وايسبرود عين سفيرا جديدا إلى الأردن.

من جانبه، قال مصدر رسمي أردني لـ"سكاي نيوز عربية": "لم يردنا شيء رسمي مكتوب بعد، وسيتم التعامل مع الأمر ضمن الخطوات الدبلوماسية المتبعة التي تستوجب إرسال استخراج رسمي".

وقتل أردنيان برصاص موظف في سفارة إسرائيل في عمان في 23 يوليو الماضي في محيط السفارة، وسمحت عمان للموظف بالمغادرة مع طاقم السفارة لتمتعه بالحصانة، وأثار استقباله بحفاوة في إسرائيل غضبا في الأردن.

وذكرت الحكومة الأردنية في 18 من يناير الماضي أن إسرائيل عبرت رسميا عن "أسفها وندمها" على مقتل الأردنيين وعلى مقتل القاضي رائد زعيتر في 2014 برصاص جندي إسرائيل على معبر جسر الملك حسين، مبدية استعدادها لتعويض عائلات الضحايا.

وأكد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أن إسرائيل "أعربت عن ندمها" بعد ما حدث في يوليو الماضي، ووافقت على دفع تعويضات للحكومة الأردنية، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست".

يذكر أن الأردن وإسرائيل يرتبطان بمعاهدة سلام منذ عام 1994.



