مجلس وزراء حكومة القضارف يستمع الى عدد من القضايا التي تهم الولاية

القضارف8-2-2018م(سونا) - استمع مجلس وزراء حكومة ولاية القضارف في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة د.عبدالله سليمان وإلى القضارف بالانابة استمع لتقرير من وزير الزراعة والغابات بالولاية حول مشاركته في اجتماع لجنة تسيير مشروع تثبيت الكربون الذى أقيم بالخرطوم وقرر تمديد المشروع حتى .أكتوبر القادم الأمر الذي سيعود على الولاية بمزيد من المكاسب .

وأوضح الناطق الرسمى باسم حكومة الولاية الأستاذ بشير حماد أن المجلس وقف كذلك على المباحثات التي أجراها وزير الثروة الحيوانية والسمكية مع منظمة الايقاد بخصوص دعم مشروعات مسارات الرحل والمحجر البيطرى بالشواك ومزرعة الأسماك بالشجراب .

واطلع المجلس على التقرير الاسبوعي حول تخفيف أعباء المعيشة الذي قدمه وزير المالية والاقتصاد كما تعرف على سير الأداء بوزارتي الثروة الحيوانية والسمكية والثقافة والشباب والرياضة وأخذ المجلس علما بابرز الأنشطة والبرامج التي شهدتها الولاية الاسبوع المنصرم .