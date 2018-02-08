مساعد رئيس الجمهورية يبحث مع سفير بريطانيا العلاقات الثنائية بين السودان وبريطانيا

الخرطوم 8-2-2018م (سونا)- بحث مساعد رئيس الجمهورية اللواء عبد الرحمن الصادق المهدى وسفير بريطانيا بالخرطوم مايكل أرون العلاقات الثنائية بين السودان وبريطانيا والتحسن الكبير الذي طرأ عليها خلال السنوات الأخيرة.

وأمن المهدي والسفير البريطاني خلال لقائهما اليوم بالقصر الجمهوري علي الدور الإيجابي الذي يلعبه السودان في تحقيق الإستقرار الأمني بالإقليم وفي دولة جنوب السودان بصفة خاصة .

وقال السفير البريطاني في تصريحات صحفية إن اللقاء جاء بمناسبه إنتهاء فترة عمله بالبلاد وإنه ناقش مع مساعد رئيس الجمهورية الأوضاع الإقتصادية والسياسية الراهنة بالبلاد مشيرا إلى رغبة بلاده تحقيق الإستقرار الإقتصادي بالسودان .

وأعرب عن أمله أن يكون العام الحالي هو عام السلام والإستقرار بما يحقق التنمية والإزدهار للشعب السوداني .