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أخبار محلية - سياسية

إبراهيم محمود يطلع على مجمل الأوضاع والأداء السياسي للحزب بولاية شرق دارفور

التاريخ : 08-02-2018 - 02:02:00 مساءً
الخرطوم 8-2-2018م ( سونا)- أطلع مساعد رئيس الجمهورية نائب رئيس المؤتمر الوطني للشئون الحزبية المهندس إبراهيم محمود على مجمل الأوضاع والأداء السياسي للحزب بولاية شرق دارفور.
واطمان سيادته لدي لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم والي الولاية أنس عمر علي سير المصالحات بين كافة مكونات الولاية .
وأكد الوالي في تصريحات صحفية استقرار الأوضاع الأمنية بالولاية الذي أفضى إلى تعزيز التواصل المجتمعي وتقوية النسيج الإجتماعي .
وأضاف أن المؤتمر الوطني بالولاية ماض في تنفيذ رؤيته في قيادة الأصلاح وتحقيق النهضة وتبني مشروعات في مجالات التعليم والصحة والمياه إنفاذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
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