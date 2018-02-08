شمال دارفور وال(يوناميد) يبحثان كيفية دعم مناطق العودة الطوعية بالولاية

الفاشر 8-2-2018م (سونا)- بحث مفوض العودة الطوعية وإعادة الإعمار بولاية شمال دارفور ادم هري بوش اليوم بمكتبه بامانه حكومة الولاية بالفاشر مع رئيس قسم الحوكمة و الاستقرار المجتمعى ببعثة ال(يوناميد) بول بيكو وبحضور مسئول الشئون المدنية بالبعثة ،السبل الكفيلة لدعم مناطق العودة الطوعية للنازحين واللاجئين بالولاية، كما تطرق اللقاء بالبحث لكيفية تنسيق جهود شركاء العمل الانسانى وتوجيهها نحو توفير معينات العودة ودعم الجهود الرامية لتحقيق التنمية والاعمار.

واستعرض مفوض العودة الطوعية والاعمار خطة العمل المتكاملة التي اعدتها المفوضية لتوفير الخدمات الاساسية للمواطنين العائدين الى قراهم الاصلية وذلك بالتنسيق والتعاون مع المنظمات الوطنية والاجنبية والمؤسسات الخيرية التى تعمل فى الحقل الانساني.

و اشاد رئيس قسم الحوكمة والاستقرار المجتمعى ببعثة اليونامد بالادوار الكبيرة لمفوضية العودة الطوعية والاعمار فى سعيها الكبير لتوفير الخدمات الضرورية لاستقرار العائدينفى قراهم الاصلية مؤكدا جدية البعثة في دعم مشروعات العودة الطوعية والاعمار بالولاية.



