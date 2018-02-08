مجلس وزراء القضارف يستمع لتقرير حول مشرروع تثبيت الكربون



القضارف في 8-2-2018م (سونا) - استمع مجلس وزراء حكومة ولاية القضارف في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة د/عبد الله سليمان والي ولاية القضارف بالإنابة استمع إلى تقرير من وزير الزراعة والغابات بالولاية حول مشاركته في اجتماع لجنة تسيير مشروع تثبيت الكربون الذي أقيم بالخرطوم، وقرر تمديد المشروع حتى أكتوبر القادم، الأمر الذي سيعود على الولاية بمزيد من المكاسب .



وأوضح الناطق الرسمي باسم حكومة الولاية الأستاذ بشير حماد أن المجلس وقف كذلك على المباحثات التي أجراها وزير الثروة الحيوانية والسمكية مع هيئة الإيقاد بخصوص دعم مشروعات مسارات الرحل والمحجر البيطري بالشواك ومزرعة الأسماك بالشجراب .



واطلع المجلس أيضا على التقرير الأسبوعي حول تخفيف أعباء المعيشة الذي قدمه وزير المالية والاقتصاد، كما تعرف على سير الأداء بوزارتي الثروة الحيوانية والسمكية والثقافة والشباب والرياضة، كما أخذ المجلس علما بأبرز الأنشطة والبرامج التي شهدتها الولاية الأسبوع المنصرم .

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