مجلس الوزراء يجيز مشروع قانون النقل البري لسنة 2018م

الخرطوم 8-2-2018م (سونا)- أجاز مجلس الوزراء القومي في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية مشروع قانون النقل البري لسنة 2018 والذي قدمه مهندس مكاوي محمد عوض وزير النقل والطرق والجسور.

وقال د. عمر محمد صالح الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء في تصريحات صحفية إن القانون يعد أول قانون ينظم قطاع النقل البري في السودان ليلبي التزامات وطنية ودولية، مبينا أن مشروع القانون نظم سلطة الترخيص والالتزامات الناشئة عن عقد النقل والتزامات الناقل في حالة نقل البضائع ومسؤوليته في حالة تلفها أو هلاكها أوضياعها.

كما أجاز المجلس أيضا مشروع قانون سلطة الموانئ البحرية لسنة 2018 وبموجبه تم إنشاء سلطة لممارسة أعمال السيادة فيما يتعلق بالموانئ والنقل البحري وبموجب مشروع القانون يلغي أمر تأسيس هيئة الموانئ البحرية.

وحدد القانون اختصاصات وسلطات السلطة كما نص على استمرار العاملين في الهيئة السابقة في خدمة السلطة الجديدة.

وأكد مجلس الوزراء أن القانون يمثل نقلة حقيقية نحو تطوير أداء الموانئ وتحديثها لتواكب التطور العالمي في هذا المجال.