وزيرا النقل السوداني و المصري يترأسان اليوم اجتماع مجلس ادارة هيئة وادى النيل

الخرطوم 8-2-2018م(سونا)- إلتأم اليوم بوزارة النقل والطرق والجسور اجتماع مجلس ادارة هيئة وادي النيل للملاحة النهرية فى دورته رقم (170).

ورأس الجانب السودانى المهندس مكاوي محمد عوض وزير النقل والطرق والجسور وعن الجانب المصرى المهندس هاشم عرفات وزير النقل بحضور رئيسي مجلسي الادارة فى البلدين .

ورحب الوزير مكاوي فى تصريحات صحفية بزيارة الوزير المصرى واستجابته للدعوة مؤكدا ان مصر والسودان هما شعب واحد فى دولتين وان وسائل النقل المختلفة هي التى ربطت الشعبين .

واشار الى ان وسائل النقل بين البلدين شهدت حركة كبيرة فى معبر ارقين الذى يمر عبره 60بصا و10 شاحنات يوميا من الداخل والخارج ،ومعبر اشكيت يمر به 10بصات و10شاحنات يوميا بجانب النقل الجوى بعدد 8رحلات مما يدل على الترابط الكبير بين البلدين معلنا دعم وزارته للملاحة النهرية .

وقال ان اجتماع الهيئة اليوم سيعزز العلاقات والتواصل في عمل الهيئة والخروج بتوصيات تسهم فى النقل النهرى بين البلدين.

ومن جانبه قال الوزير المصرى هاشم عرفات إن نهر النيل هو ربط قبلى بين السودان ومصر ووطد العلاقة الحميمة بين شعبى البلدين داعيا الى ترجمة هذة العلاقة فى الاقتصاد والتجارة بين البلدين وان خير وسيلة لهذه العلاقة وهى هيئة وادى النيل حيث نتطلع لتعزيز هذه الهيئة وتقويتها لنقل البضائع وتسهيل حركة التجارة بين مصر والسودان .

واشار الى ان الهيئة ساهمت فى زيادة الاتصال وتنفيذ الاستراتيجيات معلنا عن انعقاد اجتماع الهيئة بالقاهرة شهر مايو المقبل .

واكد المهندس حميدة رئيس مجلس ادارة هيئة وادى النيل للملاحة النهرية فى تصريح (لسونا )ان الاجتماع خرج بتوصيات مهمة شملت التاكيد والتامين على دور الهيئة على ان تواكب سوق النقل فى كل المجالات ورفع الدعم على المحروقات واللجوء الى النقل عبر الصناديق والوحدات الادارية وضرورة تجديد المواعين النهرية وتحديث الاسطول العامل لمواكبة حركة النقل .

ونادت التوصيات الى تحمل البلدين والمساهمة في دفع التعويضات لضحايا الباخرة 10رمضان التى حدثت منذ 30عاما والبالغ قيمتها اكثر من 7ملايين جنيه من الجانبين وشملت التوصيات ايضا ضرورة استفادة الهيئة من الودائع فى البنوك المصرية والاستثمارات بجانب العمل فى مجال النقل البرى السياحى والدخول فى شراكات اجنبية وان تمتلك الهيئة بصات سياحية .

وتشير (سونا ) الى ان هيئة وادي النيل للملاحة النهرية انشئت عام 1975للعمل فى النقل النهرى بين السودان ومصر فى بحيرة النوبة والسد العالى بهدف نقل الركاب والبضائع برأسمال مشترك بين البلدين وتكوين مجلس ادارة بنسبة 50%وتعمل الان فى نقل صادر المواشي من السودان الى مصر وتعقد اجتماعاتها كل اربعة اشهر .

وتجدر الاشارة الى ان زيارة الوزير المصرى تعتبر اول زيارة لوزير نقل مصرى منذ 10اعوام للسودان .































