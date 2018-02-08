وزارة النفط تنفذ مشروع الأرشفة الإلكترونية وتكمل حوسبة مستودعات توزيع المشتقات النفطية



الخرطوم في 8-2-2018م (سونا) - بدأت وزارة النفط والغاز في إنفاذ مشروع الأرشفة الإلكترونية لكافة الوثائق والمكاتبات الرسمية والذي اكتمل بنسبة 100% ، وذلك في إطار برنامج إصلاح الدولة .

وقال المهندس سعد الدين حسين البشرى وزير الدولة بالنفط إن مشروع أرشفة الوثائق إلكترونياً يأتي إنفاذاً لبرنامج إصلاح الدولة ويحقق أعلى درجات الكفاءة، داعياً إلى تطبيق مفاهيم الأرشفة الالكترونية باستخدام أساليب التكنولوجيا التي تعمل على تقليل الجهد والزمن وتوفر المعلومات بأقصى سرعة لاتخاذ القرار في الوقت المناسب .

وقال إن صناعة النفط صناعة متطورة تتطلب مواكبة كافة الأساليب الإدارية الحديثة التي تمكن من إنفاذ العمل بعقلية مفتوحة وبتعاون جميع فريق العمل .

وقال وزير الدولة إن وزارة النفط والغاز نفذت مشروع أرشفة الوثائق والمكاتبات الرسمية بجانب حوسبة كافة العمليات الإدارية وحوسبة محطات ومستودعات توزيع المشتقات النفطية ومشروع التتبع الإلكتروني لناقلات المشتقات النفطية ضمن موجهات إصلاح الدولة وبرنامج الحكومة الإلكترونية .

وأشاد وزير الدولة باستجابة فريق العمل الذي أنجز كافة العمليات في وقت وجيز وبروح الفريق الواحد ، مثمناً دور إدارة الأرشيف التي تعتبر من أهم الإدارات في حفظ الوثائق الرسمية للدولة في قطاع البترول .

وقالت الأستاذة فاطمة إسماعيل مديرة قسم الأرشفة الالكترونية إن من أهداف المشروع تحقيق أعلى درجات الأمان للمعلومات وحفظها في نطاق ضيق وسرعة استرجاعها مما يساعد على اتخاذ القرار المناسب ويوفر قاعدة بيانات تمكن من حفظ كافة المعلومات والمستندات ويقلل من استخدام الورق ويقلل الجهد والتكلفة المالية والوقت مما يعتبر خطوة مهمة في إطار إنفاذ الحكومة الإلكترونية .

س ص / ف ع