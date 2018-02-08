تشريعي الخرطوم يجيز تقرير لجنة الشؤون المالية والإقتصادية والقوي العاملة بالمجلس

الخرطوم 8 - 2- 2018 م (سونا)- أجاز مجلس تشريعي ولاية الخرطوم في جلسته اليوم برئاسة المهندس صديق محمد على الشيخ رئيس المجلس تقرير لجنة الشئون المالية والإقتصادية والقوى العاملة بالمجلس حول تقرير الأداء المالي للعام 2017 وخطة العام 2018م لوزارة المالية والاقتصاد وشئون المستهلك قدمه الأستاذ عبد الله سيد أحمد رئيس اللجنة .

وأوضح وزير المالية والإقتصاد وشئون المستهلك الأستاذ عادل محمد عثمان إن إجمال الإنفاق العام للولاية خلال العام 2017 م بلغ 7،949،101،184 وبنسبة زيادة بلغت 22،38% عن نفس الفترة من العام 2016. مشيرا إلى أن السياسات المالية والإقتصادية التى تم تنفيذها خلال العام 2017 كانت في إطار تخفيف العبء المعيشي على المواطنين والتأثير الإيجابي على أسعار السلع الإستهلاكية بالسوق. لافتا إلى إهتمام وزارته من خلال خطتها للعام 2018 برسم سياسة مالية تعزز الإستقرار المالي وتحفز النمو الإقتصادي بالولاية بحيث تتلاءم مع متطلبات التنمية الإقتصادية لتساهم بشكل فعال في تحقيق أهداف الولاية الرامية إلى تحسين مستوى معاش المواطنين.

ومن جانبهم طالب أعضاء المجلس لدى تداولهم تقرير الأداء المالي 2017 وخطة العام 2018 لوزارة المالية والإقتصاد وشئون المستهلك بضرورة رقابة وزارة المالية بالولاية على المال العام وترقيته وإنفاذ مصفوفة مشاريع التنمية بموازنة 2018 م ،داعين إلى تفعيل قانون تنظيم التجارة وحماية المستهلك لضبط السوق ومحاربة إرتفاع الأسعار.

وشدد أعضاء المجلس على أهمية إعادة النظر في سياسات التمويل الأصغر ودعم المنتجين فضلا عن وضع السياسات الداعمة لزيادة الإنتاج والإنتاجية بالولاية .