أمين الزكاة بالنيل الأزرق يستقبل المدير العام للجباية بالأمانة العامة الاتحادية

الدمازين في 8-2-2018م ( سونا) - استقبل الشيخ سليمان النور سليمان المدير العام للجباية بديوان الزكاة بولاية النيل الأزرق استقبل المدير العام للجباية بالأمانة العامة الاتحادية وتناول اللقاء وعاء زكاة المعادن وموجهات العمل وكيفية التعامل مع الشركات والتعدين الأهلي والتقليدي والإسناد المطلوب من الديوان لقطاع التعدين .

وأشاد المدير العام للجباية بالولاية بروح التنسيق والتعاون مع إدارة التعدين في مجال الدعوة ورفع الوعي وخدمات المياه، مبينا أن التعدين يدعم الاستقرار والعودة الطوعية. ووجه إدارتي خطاب الزكاة والمشروعات بالتدخل الدعوي. مؤكدا استمرار التعاون والتنسيق بين الجباية والشركة بالولاية و أن المعادن تبشر بخير كبير لمصلحة الفقراء والمساكين.

ممثل الجباية الاتحادية ثمن دور الشركة وحرصها على تعظيم شعيرة الزكاة، مبينا أهمية الإسناد لوعاء المعادن في مجال التأمين الصحي والمشروعات والعمل الدعوي.



في ذات السياق قدم مدير شركة الموارد المعدنية شرحا مفصلا عن المعدنيين التقليديين، ووصف العلاقة بين الزكاة والشركة بالممتازة، وطالب بالتدخل والإسناد من قبل ديوان الزكاة في مجال التوعية والخدمات والمشروعات.

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