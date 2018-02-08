والي الخرطوم يلتقي بالسفير الإثيوبي بالخرطوم



الخرطوم 8-2-2018م (سونا)- التقى الفريق أول مهندس ركن عبد الرحيم محمد حسين والي ولاية الخرطوم بمكتبه صباح اليوم سفيردولة إثيوبيا لدى السودان السفير فوق العادة والمفوض ملوقتيا زودي. وأمن والي ولاية الخرطوم خلال اللقاء على بروتكول التعاون بين ولايته والعاصمة الإثيوبية أديس أبابا وضرورة الاهتمام به بما يتناسب وأهمية وحيوية العلاقة بين البلدين، واستعرض الوالي مخرجات زيارته السابقة لأديس أبابا كما أبدى استعداد ولاية الخرطوم لاستقبال عمدة أديس أبابا في الخرطوم في إطار البرنامج المشترك للزيارات الرسمية على المستويين السياسي والتنفيذي .

إلى ذلك فقد نقل السفيرالإثيوبي تحايا حكومة أديس أبابا لوالي ولاية الخرطوم، مؤكدا على بروتكول التعاون المشترك بين ولاية الخرطوم والعاصمة الإثيوبية أديس أبابا .

وأكد كذلك على عمق العلاقات ومتانتها بين البلدين والمصالح المشتركة التي تربطهما و التطور المستمر والتعاون المثمر بينهما في جميع المجالات .

عقب ذلك تطرق السفير الإثيوبي لأوضاع الجالية الإثيوبية المقيمة بالخرطوم، وناقش الوسائل المتاحة والممكنة لتسيير أمورها وفقاً للقوانين والإجراءات الحكومية السارية.

كما تحدث السفير عن زيارة وفد الخبراء الإثيوبي الذي زار الخرطوم مؤخرا وأبدى تقديره لتبادل الخبرات والتجارب معهم، مؤكدا أنهم قد استفادوا بشدة من تجربة ولاية الخرطوم في المجالات الاستراتيجية، وكذلك تجربة التحصيل الموحد .

ف ع

