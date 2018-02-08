رئيس قطاع التنظيم بالمؤتمر الوطني يؤكد تعافي الحزب بجنوب دارفور من الخلافات

نيالا 8 - 2 - 2018 م ( سونا ) - إطمأن رئيس قطاع التنظيم بحزب المؤتمر الوطني د. أزهري التجاني علي الوضع الأمني في جنوب دارفور، مؤكدا أنه في أحسن حالاته باختفاء الصراعات القبلية بصورة كاملة وقال في تصريح لـ ( سونا) اليوم بمطار نيالا في ختام الطواف التنظيمي لقطاع الحزب إن اسناد قطاعات الحزب لحملة جمع السلاح أمنت الولاية حيث انحسرت كافة الظواهر السالبة، مشيدا بالجهود التى تمت في العودة الطوعية وساهمت في رغبة للعودة للنازحين

واشار ازهري الى ان القضايا الرئيسية للحزب في الولاية حدث فيها عمل ممتاز على المستوى السياسي والتنفيذي فضلا عن تماسك مؤسسات وقطاعات الحزب بالتركيز على قضايا المرحلة واضاف "التقينا بأكثر من(800 ) قيادي وحاورناهم في كل مشاكل التنظيم وتأكد لنا جليا ان الحزب في نيالا متماسك ويعمل في تناغم تام.

وقال ازهري ان زيارة الوفد جاءت لمعالجة بعض الاشكالات في اروقة مؤسسات الحزب وتم الاتفاق على أن يتم معالجتها من خلال المؤسسات

واشار ازهري الي ان مؤسسات الحزب قامت بأعمال ممتازة، كاشفاً عن حدوث قدر كبير من التناغم بين مؤسسات الحزب في المجلس التشريعي والجهاز التنفيذي والتنظيمي بمؤسساته المختلفة مؤكداً أن زيارتهم وضعت مهام المرحلة ومراجعة مؤسسات الحزب لتحقيق الأهداف المرجوة، مشيرا إلي انها غطت كل المؤسسات من خلال عقدها سلسلة من اللقاءات المكثفة شملت كافة مؤسسات الحزب و تمت مراجعة الملفات الرئيسية بصورة دقيقة ،منها حصر العضوية، أداء المؤسسات فضلا عن الخروج بأكثر من (13 )توصية لمعالجة البرامج والمناشط التي طرحت للمرحلة القادمة واضاف "جلسنا مع الهيئة البرلمانية التي تخص الحزب ناقشنا كل القضايا والخلافات السابقة بوضوح وتداول مؤسسي متعلق بالأداء التنفيذي والتشريعي" وتم الاتفاق علي تطبيق اللوائح والقوانين بدرجة عالية من الشفافية.

واختتم وفد قطاع التنظيم بحزب المؤتمر الوطني المركزي جولتهم الي ولاية جنوب دارفور في زيارة امتدت إلى ثلاثة ايام للوقوف على عضوية و مؤسسات الحزب والتفاكر حول خطط وبرامج الحزب ومراجعة الاداء