مجلس الوزراء يجيز الخطة الاستراتيجية لقطاع النفط والغاز



الخرطوم 8 - 20 2018م (سونا)- أجاز مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي الخطة الاستراتيجية لقطاع النفط والغاز للفترة 2017-2020 والتي قدمها وزير النفط عبد الرحمن عثمان والتي تهدف لزيادة احتياطيات النفط والغاز وتطوير استثماراتها وتوطين الصناعات النفطية.

ووجه مجلس الوزراء بتوفير التمويل الضروري لإنفاذ مشروعات الخطة سواء من الداخل أم الخارج وذلك لتنفيذ برنامج متسارع لإنفاذها.

وعلى صعيد منفصل قدم السيد/ عبود جابر وزير الدولة بوزارة البيئة والموارد الطبيعية والتنمية العمرانية مواصفات البناء للأشخاص ذوي الإعاقة والذي يهدف إلى تمكين المواطن المعاق من الوصول إلى كافة المرافق التي يريدها، محددا مجال الحركة لمستخدمي الكراسي المتحركة والعصي وإزالة العوائق بما يتضمن المداخل والممرات والدرج والسلالم واستخدام البلاط والسجاد والتجهيزات الصحية وتركيبات الإنارة وأرضية الأرصفة ومواصفات مواقف السيارات والمستشفيات ومباني الإدارة.

ووجه مجلس الوزراء بتنفيذ هذه المواصفات بشكل فوري .

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