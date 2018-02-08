النائب الأول لرئيس الجمهورية يطلع على نتائج اجتماعات هيئة وادي النيل

الخرطوم 8 - 2 - 2018 م (سونا ) -إطلع الفريق اول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي علي نتائج اجتماعات مجلس ادارة هيئة وادي النيل التي انعقدت مؤخرا بالخرطوم .

جاء ذلك لدى لقائه اليوم بمكتبه بمجلس الوزراء بوزير النقل المصري د.هشام عرفات بحضور المهندس مكاوي محمد عوض وزير النقل والطرق والجسور.

وأوضح وزير النقل المصري في تصريحات صحفية أنه نقل للنائب الأول تحيات رئيس الوزراء المصري المهندس شريف إسماعيل، مبينا أن العلاقات السودانية المصرية علاقات أزلية وتاريخية موضحا أن زيارته تأتي في اطار تمتين تلك العلاقات خاصة بعد لقاء الرئيسين المشير عمر البشير والمشير عبدالفتاح السيسي علي هامش قمة الاتحاد الافريقي بأديس أبابا مؤخرا، مبينا ان زيارته تأتي في اطار دفع آفاق التكامل بين السودان ومصر في مجال النقل النهري.

من جانبه اوضح المهندس مكاوي أن زيارة الوزير المصري للسودان تمثل دليلا على متانة التعاون بين البلدين، مبينا أن هناك ثلاثة شرايين تربط بين السودان ومصر تتمثل في طريق شرق النيل وغرب النيل وطريق الساحل فضلا عن انتظام الرحلات الجوية بين البلدين وقال إن الهيئة عمرها 44 عاما وهي تسهم في ربط البدين ببعضهما البعض مبيناً أن مخرجات إجتماعات هيئة وادي النيل ستسهم في تطوير النقل النهري بين البلدين.