النائب الأول لرئيس الجمهورية يتسلم رسالة خطية من رئيس وزراء إفريقيا الوسطى

الخرطوم 8 - 2 - 2018 م (سونا)- تسلم الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي رسالة خطية من رئيس وزراء إفريقيا الوسطى تتعلق بتطوير العلاقات بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة ، سلمها له بمكتبه اليوم بمجلس الوزراء وزير الداخلية بجمهورية إفريقيا الوسطى السيد هنري وانزت، بحضور حامد ممتاز وزير الدولة بوزارة الخارجية .

وأوضح ممتاز في تصريحات صحفية أن اللقاء ركز على ضرورة تعزيز آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات، مبينا أن وزير داخلية أفريقيا الوسطى أعرب عن تقدير بلاده لمواقف السودان الداعمة للسلام والاستقرار في بلاده .

من جانبه قال وزير داخلية إفريقيا الوسطى ، إن زيارته للسودان تأتي في إطار العلاقات الوطيدة بين البلدين، وتهدف أيضا للتباحث مع نظيره السوداني في كل ما يتعلق بالأمن والاستقرار بين البلدين .