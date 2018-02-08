صديق الشيخ وسفير تركيا بالسودان يبحثان سبل تفعيل التوأمة بين ولاية الخرطوم وأنقرة



الخرطوم 8-2-2018 (سونا) - بحث المهندس صديق محمد علي الشيخ رئيس المجلس التشريعي لولاية الخرطوم مع السفير التركي بالسودان عرفان نزيرأوغلو، وحرمه، بحضور الدكتورة نجاة كرداوي نائب رئيس المجلس، والأستاذ هشام صلاح الدين الريدة رئيس لجنة الشئون الاجتماعية والتوجيه، بحث سبل تعزيز التوأمة الموقعة بين ولاية الخرطوم وولاية أنقرة واسطنبول لمنفعة مواطن الولايات في كافة المجالات التجارية والصناعية وتبادل الخبرات .

و أطلع رئيس المجلس سفير تركيا في اللقاء الذي جمعهم اليوم بالمجلس أطلعه على مكونات المجلس السياسية والذي تضم عضويته 97 عضواً يمثلون الأحزاب السياسية المشاركة في الحكومة بالإضافة لعضوية الحوار الوطني، منبها لدوره الرقابي وإصدار القوانين والتشريعات التي تمكن الجهاز التنفيذي من القيام بدوره، مؤكداً استعداد المجلس للعمل مع نظيره في المدن التركية لإحداث توأمة مع المدن التركية، مشيداً بمتانة العلاقة بين الشعبين،

من جانبه أكد السفير التركي أن الزيارة تأتي في إطار التعريف بمكونات السودان السياسية والاجتماعية وقال إنه يتطلع لإنفاذ جميع البرتكولات الموقعة بين السودان وتركيا في كافة المجالات، وقال إن الخرطوم بها جالية تركية كبيرة تعمل في عدد من الأنشطة التجارية والصناعية بالإضافة للطلاب ومنظمات المجتمع المدني، مشيداً بنجاح المشروعات بالخرطوم، لافتا إلى توفر المناخ الاستثماري المناسب بالخرطوم .

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