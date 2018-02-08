رئيس الجمهورية : الدولة عازمة على قطع الطريق أمام المتربصين

بورتسودان 8 - 2- -2018 م ( موفد سونا ) - قال رئيس الجمهورية المشير عمر البشير إن الدولة عازمة على قطع الطريق أمام المتربصين والمتاجرين ومروجي الأزمات بين الشعب السوداني.

وجدد لدى مخاطبته بقاعة السلام ببورتسودان اليوم اللقاء النوعي الذي ضم الفعاليات السياسية ورموز المجتمع بالولاية حرص الحكومة على معالجة الآثار الناتجة عن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة ، وما يمكن أن تتخذه الحكومة لمجابهة ضعاف النفوس ، والمتاجرين بقوت المواطنين .

ودعا البشير الأحزاب السياسية إلى وحده الصف لتنمية البلاد، لافتا إلى أن الحصار الاقتصادي أسهم في تعطيل الإنتاج، مشيرا إلى أن وثيقة الحوار الوطني تمثل اللبنة الأساسية لوضع دستور دائم للبلاد، مؤكدا وقوف رئاسة الجمهورية مع ولاية البحر الأحمر لاستكمال النهضة التنموية .

من جانبه استعرض والي ولاية البحر الأحمر الأستاذ علي أحمد حامد خطة الولاية لتطوير قطاع الاستثمار وترقية النشاط السياحي، وتنمية الموارد البحرية، والتوسع في مجال المناطق الحرة لتصبح بورتسودان شنقهاي إفريقيا،

إلى ذلك أشار الأمين العام للأحزاب السياسية بالولاية الأستاذ أحمد الأمير، إلى أن الاستقرار والتوافق السياسي الذي يسود مجتمع الولاية ساهم في تحقيق التنمية، مشيدا بدور الحوار الوطني و التراضي على الوثيقة الوطنية في أكبر حدث سياسي في تاريخ السودان

