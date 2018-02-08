بعثة من البنك الإفريقي للتنمية تزور البلاد الأسبوع القادم



الخرطوم 08-02-20158م (سونا) - تزور البلاد الأسبوع القادم البعثة التشاورية للمديرين التنفيذيين بالبنك الإفريقي للتنمية في الفترة من 11-15 فبراير 2018م ، وتبدأ البعثة اجتماعاتها الاثنين القادم بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي .

ويقوم مجلس المديرين التنفيذيين بالترتيب لزيارة دولتين من الدول الأعضاء بالبنك كل عام في إطار البرنامج التشاوري مع الدول الأعضاء، ووقع الاختيارهذا العام على السودان لتكون وجهة البعثة التشاورية للمديرين التنفيذيين، وتأتي زيارة المديرين التنفيذيين بهدف التعرف على البرامج الاقتصادية والاجتماعية والوقوف على احتياجات السودان التنموية، بإلاضافة إلى جهود الدولة في تحقيق الاستقرار السياسي .

ويمثل مجلس المديرين التنفيذين الآلية الرئيسة لاتخاذ القرارات المتعلقة بتمويل المشروعات المقدمة للبنك. وشرعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في التحضيرات والترتيبات المطلوبة لإنجاح هذه الزيارة، وذلك بتشكيل لجنة عليا تحت إشراف وزيرالدولة بالمالية مجدي حسن ياسين وعضوية الجهات ذات الصلة.

وستعقد البعثة التشاورية للمديرين التنفيذين اجتماعات تشاورية بفندق كورنثيا مع وزراء القطاع الاقتصادي والاجتماعي والقطاع الخاص وشركاء التنمية والبعاث الدبلوماسية بالسودان.

ويضم وفد المديرين التنفيذيين 12 مديرأً تنفيذاً يمثلون الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، إيطاليا، إثيوبيا، جنوب إفريقيا، نيجريا ،غانا، ليبيا ،الكاميرون، القابون، ناميبيا ،الجزائر والمغرب. وسيتضمن البرنامج زيارات ميدانية لكل من شركة سكر كنانة، بجانب الوقوف على تجربة مشروع البستنة بشركة زادنا.وتلتقي البعثة التشاورية برئاسة الجمهورية .

ويعَول السودان كثيرا على الاستفادة من هذه الزيارة في دعم جهود السودان في حل مشكلة الديون الخارجية وتمليك الحقائق عن واقع السودان الحقيقي خلافاً للصورة المشوهة التي ظل الإعلام الغربي يسوَق لها عبر نوافذه الإعلامية المختلفة.

ط ي / ف ع