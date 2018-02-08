سفير جمهورية السودان لدى المملكة يلتقي بوفد استثماري سعودي إماراتي سوداني



الخرطوم 08-02-2018م (سونا) - استقبل السفيرعبد الباسط بدوي السنوسي، سفير جمهورية السودان لدى المملكة العربية السعودية بمكتبه ظهر اليوم وفداً استثمارياً سعوديا إماراتياً سودانياً برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن نايف بن فيصل بن سعود بن عبد العزيز والمستشار عبد الله البريكي صرافة إرسال الإماراتية إحدى مجموعة دبي للتحويلات ( Dubai Remit ) والسيد مجدي حسن.

وقد أطلع الوفد السيد السفير على الخطوات التي تمت بشأن افتتاح صرافة لإتاحة التحويلات المالية المباشرة بين السودان والمملكة.

وأوضح الوفد بأنهم بصدد استكمال الإجراءات النظامية مع مؤسسة النقد العربي السعودي للشروع فورا في العمل. كما التقى بالجهات المختصة و في مقدمتها بنك السودان المركزي.

وبشر الوفد الاستثماري الجالية السودانية بأن التحويلات سيتم تسليمها بنفس العملة وبدون رسوم لمدة شهر عند بداية العمل .

ط ي / ف ع