مجلس الوزراء يجيز اتفاقيتين للعودة الطوعية للاجئين السودانيين والتشاديين في البلدين

الخرطوم 8-2- 2018 (سونا)- أجاز مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي اتفاقيتين للعودة الطوعية للاجئين السودانيين والتشاديين في البلدين قدمهما السيد/ بابكر دقنة وزير الدولة بوزارة الداخلية، موضحا أن العودة الطوعية للاجئين في البلدين قد صارت واقعا ملموسا.

وأوضح د.عمر محمد صالح الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء في تصريحات صحفية أن مجلس الوزراء أكد التزامه ورعايته للمواطنين السودانيين العائدين ومساعدتهم للانخراط في الحياة الاجتماعية بشكل تلقائي وشكل المجلس لجنة عليا للإشراف على العودة الطوعية للاجئين السودانيين من تشاد.

