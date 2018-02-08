تهاني عبد اللّه تقف على سير العمل بشركة كنار للاتصالات

الخرطوم 8-2-2018 (سونا)- وقفت الدكتورة تهاني عبد اللّه عطية وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسيد إبراهيم الميرغني وزير الدولة بوزارة الاتصالات ولفيف من قيادات الهيئة القومية للاتصالات ضمن الجولات التفقدية لشركات الاتصالات العاملة في السودان ، وقفوا على سير العمل بشركة كنار للاتصالات. وشملت الزيارة الميدانية لمركز بيانات الشركة الذي قدم فيها المهندس هاشم حسب الرسول الرئيس التنفيذي والمدير العام شرحا للجهود المبذولة في إعادة الهاتف الثابت إلى المؤسسات والمنازل السودانية والرؤية المستقبلية للشركة بعد حصولها على رخصة الجيل الرابع وعزمها توصيل الفايبر للمنازل ورؤيتها المستقبلية كأحد الشركات الوطنية الداعمة للاقتصاد الوطني عبر تعزيز البُنى التحتية لتحديث وتوسعة الشبكات والربط والإسهام في مجالات الزراعة والصناعة والثروة الحيوانية وتدريب الخريجين ضمن المسؤولية الوطنية والمجتمعية.

وأشارت الوزيرة تهاني لدى ترؤسها الاجتماع الذي عقد برئاسة الشركة إلى أهمية شركة كنار بامتلاكها البوابة التي تربط السودان بالعالم عبر كوابل البحر الأحمر والذي يسهم بصورة مباشرة بنقل الصوت والإنترنت،. كما أشادت بشركة كنار لتغطيتها على المستوى المحلي 22 مدينة ولامتلاكها كوابل ألياف ضوئية تغطي مناطق بالسودان بطول 6500 كلم بالإضافة إلى تقنية الـ V.SAT والمستخدمة لتغطية المناطق النائية ذات النشاطات الاقتصادية مثل مناطق البترول والذهب والجهود المبذولة لتعزيز المحتوى الرقمي السوداني على شبكة الإنترنت.

