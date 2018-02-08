أوشيك يدعو شركات التعدين العملاقة للاستثمار في السودان

الخرطوم 8-2-2018 (سونا)- دعا وزير الدولة بوزارة المعادن أوشيك محمد أحمد طاهر شركات التعدين العملاقة في كل من كندا واستراليا وجنوب إفريقيا للاستثمار في السودان.

وعقد أوشيك خلال مشاركته في منتدى (اندابا) بجنوب إفريقيا، على رأس وفد السودان الذي ضم المدير العام للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية د.محمد أبو فاطمة والمدير العام لشركة أرياب نصر الدين الحسين ومدير العلاقات الدولية بالوزارة السفير محمد البلة، عقد اجتماعات مطولة مع شركات تصنيع مصانع التعدين والآليات الثقيلة والمتوسطة المختصة بعمل المناجم والتعدين، كما استقبل الوفد عددا من أعضاء الوفود المشاركة من شركات وحكومات.

يذكر أن المؤتمر شهد مشاركة عدد كبير من الدول والشركات والمستثمرين المختصين في مجال التعدين.

