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وحدة الطوارئ بالجهاز المركزي للإحصاء تعقد اجتماعها التمهيدي

التاريخ : 08-02-2018 - 08:17:00 مساءً
الخرطوم 8-2-2018 (سونا)- عقدت وحدة الطوارئ بالجهاز المركزي للإحصاء اجتماعها التمهيدي الأول مع شركاء النظام الإحصائي بحضور عدد من ممثلي الوزارات المختصة بالدولة وبرعاية مدير الجهاز المركزي للإحصاء بالإنابة السيد العالم عبد الغني.
الجدير بالذكر أن الوحدة حديثة التكوين وتهدف إلى التخطيط والتنسيق والمتابعة للبيانات ومعلومات الطوارئ والكوارث بغرض التحليل والتنبوء ودرء المخاطر بتقديم البيانات والمعلومات لمتخذي القرار والجهات ذات الصلة للتدخل عند الحاجة.
وتعد الوحدة إحدى مخرجات النظام الإحصائي الحديث وهي منشأة في مختلف الأجهزة الإحصائية الوطنية في العالم.
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