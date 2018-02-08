وزير الدفاع يلتقي بمنسقي الدفاع الشعبي بالولايات

الخرطوم 8-2-2018(سونا) -

حيا الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف وزير الدفاع مجاهدات الدفاع الشعبي و الأدوار المتعاظمة التي ظل يؤديها ، واصفاً إياه بالمشروع الاستراتيجي الذي يشكل إسناداً حقيقياً للدولة لأنه يستوعب كافة الأنشطة الدفاعية والاقتصادية والفكرية والاجتماعية .

وقال ( إن الدفاع الشعبي فكرة تظل حاضرة وتتطور مع تطور الزمن والمواقف والتحديات لأن مفهوم الجهاد يتسع لكل أعمال الخير إلى جانب الإعداد والقتال ). وأشار إلى أهمية تجويد العمل الإداري ورعاية المجاهدين والشهداء وأسرهم ، كما دعا منسوبي الدفاع الشعبي ليكونوا طليعة تؤثر في السلوك العام للمجتمع من خلال تعظيم قيمة الالتزام والانضباط والسلوك الحضاري .



جاء ذلك في اللقاء التفاكري الذي جمع منسقي الدفاع الشعبي بالولايات ، ومديري الإدارات ، بحضور الأستاذ عبد الرحمن موسى المنسق العام لقوات الدفاع الشعبي ، واللواء الركن عبد العظيم علي الأمين قائد قوات الدفاع الشعبي وعدد من الضباط .



يأتي هذا اللقاء ضمن الفعاليات الختامية لمؤتمر تقييم الأداء للدفاع الشعبي الذي بدأت فعالياته يوم الأحد الماضي ، حيث استعرض الحاضرون جملة من الأفكار والمبادرات التي من شانها أن تؤدي إلى تطوير وتجويد العمل بالولايات.