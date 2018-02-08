الأمين العام للحركة الإسلامية : السودان سيعبر الظروف الاقتصادية الراهنة

الجنينة 8-2-2018م - (سونا) - أكد الشيخ / الزبير أحمد الحسن الأمين العام للحركة الإسلامية السودانية أن السودان سيعبر بإذن الله تعالى الظروف الاقتصادية التي يمر بها الآن، مشددا على إشاعة روح التراحم والتوادد بين كل شرائح الشعب السوداني.

وامتدح الزبير لدى تفقده اليوم بالجنينة مراكز البيع المخفض بولاية غرب دارفور جهود وإجراءات الولاية لتخفيف أعباء المعيشة عن كاهل مواطنيها، مبينا ضرورة إبعاد الوسطاء والمتاجرين بقوت الناس وتعميم تجربة توفير السلع الاستراتيجية بأسعار تركيزية في مواقع العمل والمدارس والجامعات للموظفين والطلاب، موضحا أن ولاية غرب دارفور ولاية زراعية منتجة للعديد من المحصولات الزراعية المهمة، مناديا بأن يهتم ديوان الزكاة بالشرائح المعدمة والضعيفة وتمليك المواطنين وسائل الإنتاج والاهتمام بصغار المنتجين. من جانبه أعلن الأستاذ / فضل المولى الهجا والي ولاية غرب دارفور انتقال مراكز البيع المخفض للأحياء ومواقع العمل ولجامعة الجنينة في القريب العاجل، مؤكدا التزام حكومته التام بتوفير كل السلع الاستراتيجية لمواطني الولاية بأسعار تركيزية لا سيما سلعة السكر للمساهمة في تخفيف أعباء المعيشة عن كاهل مواطن ولاية غرب دارفور.

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