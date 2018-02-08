السودان يتسلم رئاسة اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالجامعة العربية

الخرطوم 8-2-2018 (سونا)- تسلم السودان رئاسة اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي للدورة (101 ) فى الاجتماع الوزاري بجامعة الدول العربية بحضور الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط والدكتور كمال حسن علي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاقتصادية والدكتور بدر الدين علالي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية وأعضاء المجلس من الدول العربية.

وفي فاتحة الاجتماع الوزاري رحب الفريق الدكتور محمد عثمان سليمان الركابي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي برئاسة هذه الدورة لجمهورية السودان ، مثمنا دور المملكة العربية السعودية لحسن إدارتها لرئاسة الدورة السابقة (100) ، مبينا أن المنطقة العربية تمر بتحديات جسام تحتم علينا مزيدا من التقارب والتعاضد والعمل على تقوية وتنسيق عملنا العربي المشترك من خلال تعزيز قوتنا الاقتصادية والاجتماعية .

كما أدان سيادته القرارات الآحادية في انتهاك المواثيق الدولية بشأن القدس الشريف، مؤكدا أن دولة فلسطين تعتبر قضية الأمة العربية والإسلامية لنا جميعا .

وأوضح الركابي أن السودان منذ انضمامه إلى جامعة الدول العربية حرص بشكل دائم ومستمر على دعم وتعزيز العمل العربي المشترك والتضامن العربي في كافة المجالات، كما ساهم السودان مساهمة فاعلة في كافة القضايا العربية وقدم العديد من المبادرات، ولعل آخرها مبادرة السودان لتحقيق الأمن الغذائي العربي ، مشيرا إلى أن السودان عمل على تهيئة مناخ الاستثمار واتخذ العديد من الجهود والإجراءات المقدرة في كافة مجالات الإصلاحات القانونية والإدارية والتشريعية بما فيها الالتزام بجميع اتفاقيات الاستثمار العربية والدولية التي صادق عليها السودان

وأكد وزير المالية دور السودان في دعم العمل العربي المشترك حيث استضاف السودان ندوة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في خطة التنمية المستدامة 2030 بالتنسيق مع الأمانة العامة للجامعة العربية في يناير المنصرم . وتأتي هذه الدورة في ظل التداعيات التي تشهدها المنطقة العربية وما أفرزته من آثار اقتصادية واجتماعية أدت إلى زيادة أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة .

وأعرب الركابي عن أمله في أن تخرج هذه الدورة بقرارات اقتصادية واجتماعية بغية تحقيق طموحات وتطلعات الشعوب العربية فى التنمية والاستقرار والرخاء، .

وتضمنت أجندة أعمال المجلس متابعة تنفيذ القرارات السابقة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك الملف الاقتصادي والاجتماعي على مستوى القمة العربية التي ستعقد في المملكة العربية السعودية بجانب القمم المتخصصة الأخرى .

وأكد وزير المالية رئيس الجلسة أن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من أهم مكتسبات العمل العربي المشترك لتذليل الصعاب التي تواجه تنمية التبادل التجاري وتحقيق التطبيق الفعلي للبرنامج ، مشددا على ضرورة تسريع كافة اللجان لعملها بغرض الوصول إلى استكمال متطلبات وخاصة بقواعد المنشأ التي تعمل على تسهيل التبادل التجاري وتحقيق العدالة والمنفعة المشتركة.

من جانبه هنأ الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط السودان لتوليه رئاسة هذه الدورة ، مؤكدا أن السودان سيمضى بهذه الدورة للأمام ، مشيرا إلى أن الأمة العربية تشهد تغيرات اقتصادية واجتماعية ، لافتا إلى أن المنطقة العربية بحاجة لتهيئة المناخ الملائم الذى يضمن السلامة والتأهيل والتنمية والإعمار والقضاء على الفقر وتوسيع دائرة الأمن الغذائي، معربا عن أمله أن منظومة الأمة العربية والتي تمثل 5% من سكان العالم تحتاج للعمل العربي المشترك ورفع قدراته ، وأضاف هنا يأتي دور المنظمات العربية المتخصصة في تفعيل العمل العربي المشترك.

