نائب رئيس الجمهورية يؤكد اهتمام الدولة بالبنى التحتية لأسواق الصادر بغرب كردفان

الفولة 9-2-2018م (سونا)- أكد الاستاذ حسبو محمد عبدالرحمن نائب رئيس الجمهورية اهتمام الدولة بالبني التحتية باسواق الصادر من المحصولات والماشية واعلن لدي مخاطبته اللقاء الجماهيري بإدارية مركب بمحلية الخوي بولاية غرب كردفان بعد افتتاحه للمستشفي الريفي بالمنطقة اعلن عن اهتمامه ورعايته بتطوير اسواق الصادر بمحلية الخوي لتدخل المنافسة العالمية في صادر المحصولات والضأن الحمري .

ووجه وزارة الطرق والجسور بتشييد طريق اسواق الصادر الذي يربط بين محلية الخوي ومنطقة عيال بخيت بعد اعتماده في موازنة العام 2018 ، كما دعا لقيام نفير محلية الخوي وتبني دعمه.

ووجه وزارة الري والموارد المائية بالقضاء علي العطش بالمنطقة عبر برنامج ( زيرو عطش ) ، بالاضافة لتوجيه وزارة الثروة الحيوانية بقيام مراكز صحة الحيوان وتحسين النسل ، ووزارة الضمان والتنمية الاجتماعية بإنشاء مركز تنمية المراة الريفية بإدارية مركب بجانب توجيه المؤسسات ذات الصلة بتدريب الشباب وتنمية قدراتهم وتكملة استاد الخوي .

