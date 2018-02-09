حسبو يشيد بعملية جمع السلاح بالخوي بولاية غرب كردفان

الفولة 9-2-2018م (سونا)- أشاد الأستاذ حسبو محمد عبدالرحمن نائب رئيس الجمهورية بعملية جمع السلاح بالخوي قائلا (السلاح عدو خفي) داعيا لمحاربة المخدرات والظواهر السالبة بالمنطقة.

وقال حسبو ان زيارته للولاية تأتي لتفقد الرعية والوقوف علي احوالهم ومعاشهم، مبينا ان الامن قضية اساسية للدولة .

من جهته اعلن الفريق شرطة دكتور حامد منان وزير الداخلية عن دعمه لمحلية الخوي بحفر اربعة آبار للمياه بجانب دعم الاندية الرياضية بأندية المشاهدة موصيا الجميع للاهتمام بالرقم الوطني مشيرا لاهميته في المرحلة القادمة ، كما تعهد بالعمل علي توفير وسائل الحركة للشرطة والاهتمام بالبني التحتية للشرطة ، مناديا بالالتزام بجمع السلاح مضيفا ان *التنمية نقيض للسلاح*.

اما الدكتور ابوالقاسم الامين بركة والي غرب كردفان فقد اشاد بحفاوة استقبال اهل الخوي لنائب رئيس الجمهورية مؤكدا التزام حكومته خدمات الصحة والتعليم.

من جانبها اشادت زيرة الضمان والتنمية الاجتماعية الاستاذة مشاعر الدولب بمجاهدات المراة الريفية مؤكدة الالتزام بتنفيذ برامج المراة الريفية خاصة مشروع القرض الحسن ودعم الجمعيات النسوية.

هذا وقد تبني الاستاذ محمود وداحمد رئيس الاتحاد الوطني للشباب السوداني تدريب 300 شاب بادراية الخوي وعمل زواج جماعي لعدد 200 شاب وشابة بالاضافة لدعم البرامج الشبابية والرياضية داعيا الشباب لتوظيف الطاقات لزيادة الانتاج والانتاجية.

اما الاستاذ الشريف محمد عباد فقد اشاد بقرارات جمع السلاح واسهامها في الامن والاستقرار داعيا وزارة الداخلية لفتح مكتب للسجل المدني بالمحلية وتوفير خدمات الكهرباء والطرق .

هذا وكان قد تحدث في مستهل البرنامج الدكتور محمد المصطفى معلا مرحبا بالضيوف معددا مطالب المنطقة الخدمية مشيرا لدورها الكبير في دعم الاقتصاد الوطني.

