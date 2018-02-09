وزير تركي: أنقرة مستعدة لإلغاء تأشيرات الدخول مع الاتحاد الأوروبي

انقرة 9-2-2018م (ترك برس )- قال وزير شؤون الاتحاد الأوروبي في الحكومة التركية عمر جليك، أن بلاده استكملت الإجراءات اللازمة بشأن إلغاء تأشيرة الدخول للاتحاد الأوروبي، وأنها مستعدة لتفعيل هذا الأمر مباشرة.

وأوضح جليك في تصريح صحفي أن الحكومة التركية سلمت إلى الاتحاد الأوروبي الملفات المتعلقة بتأشيرة الدخول، وأنّ هذه الملفات تحتوي على خطة العمل التركية الخاصة برفع تأشيرة الدخول.

وأضاف جليك إن الحكومة التركية اقترحت عقد قمة بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي، مشيراً انّ انعقاد هذه القمة قد يكون مثمرًا في توجيه رسالة عالمية.

وأول أمس الأربعاء سَلّم السفير التركي لدى الاتحاد الأوروبي فاروق قايمقجي، خطة عمل بلاده بشأن رفع تأشيرات الدخول إلى النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية، فرانس تيمرمانس.

ولفتت مصادر دبلوماسية تركية إلى أنّ قايماقجي اشار خلال الاجتماع إلى أن بنود خطة العمل ستُنفذ في حال تلقت إشارات إيجابية من المفوضية الأوروبية.

